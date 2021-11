dpa Bild: dpa

Mi 24.11.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Was ist an Deinem Leben jüdisch, Ben Salomo?

Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Anllas für den rbb in dieser Woche zu fragen: "Was ist an Deinem Leben jüdisch?" Antworten geben in diese Tagen jüdische Menschen online, im rbb-Fernsehen und bei uns im Inforadio. Darunter auch der Berliner Rapper Ben Salomo.