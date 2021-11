dpa Bild: dpa

Di 23.11.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Opernsängerin Annette Dasch über die Herausforderung "Katja Kabanowa"

Nach internationalen Erfolgen ist die Sopranistin Annette Dasch zurück in ihrer Heimatstadt Berlin. An der Komischen Oper interpretiert sie in der Liebestragödie "Katja Kabanowa" eine der großen Frauenfiguren des modernen Musiktheaters. Über ihre Rolle spricht sie mit Barbara Wiegand.