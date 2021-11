Was reizt Sie an der Nacht, Bernd Brunner?

Der Autor Bernd Brunner führt durch die dunkle Welt in seinem „Buch der Nacht“. Er sammelt biologische, historische, literarische Erfahrungen und nähert sich Ängsten und Freuden. Darüber hat er mit Christian Wildt gesprochen.

Dunkel und finster - so sehen viele Menschen die Nacht, vor allem im Winter, wenn sie gar nicht mehr enden will. Buchautor Bernd Brunner empfiehlt es mal ganz anders zu sehen: "Im Grund genommen ist es ja so, dass man eigentlich nur in der Nacht wirklich weit gucken kann: nämlich ins Weltall." Man könne selbst längst verschwundene Galaxien sehen "Es ist absolut faszinierend". Daher müsse man über die Nacht nachdenken und einige Klischees geraderücken.