- Was können wir aus der Hexenforschung lernen, Frau Voltmer?

Die Historikerin Rita Voltmer forscht schon lange über "Hexen" an der Uni Trier und über die damit verbundenen Verschwörungsmythen. Historisch lassen sich viele festgesetzte Meinungen widerlegen, erklärt sie im Gespräch mit Vera Kröning-Menzel und zieht Parallelen zu heute.

"Die Mechanismen von Denunziation, von Diffamierung und der Deklassierung von Mitmenschen - wir nennen das heute Mobbing - [...] dann erinnert einen vieles daran, an solche Diffamierungs- und Ausgrenzungsprozesse, wie wir sie auch in Hexenprozessen feststellen können", so Rita Voltmer. Wenn man sich mit historischen Hexenprozessen beschäftigt, dann sei das noch immer einen gesellschaftlich brisanten Thema - denn weltweit gebe es noch immer Hexenprozesse und Menschen würden noch immer unter dieser Anklage verfolgt und ermordet.



Über die Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit haben sich diverse Meinungen festgesetzt: Zum Beispiel, diese Verfolgung habe vor allem weisen Frauen und ihrem Wissen über Verhütung gegolten. Oder: Die Täter seien katholische Geistliche gewesen. Schließlich hält sich die Einschätzung, es habe Millionen Opfer gegeben. All das sei historisch falsch, sagt die Forscherin und erklärt unter anderem auch, wie der Feminismus zu diesen Meinungsbildern beigetragen hat.