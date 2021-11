dpa Bild: dpa

Mo 15.11.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie war es, aus der DDR zu berichten, Fritz Pleitgen?

Er war ARD-Reporter in der Sowjetunion und in der DDR: Fritz Pleitgen. "Im Grunde habe ich zu Zensurbedingungen gearbeitet", sagt er heute. Aber als Journalist hat er seinen Weg gefunden, an Informationen und Interviews zu kommen. Sei es mit forschem Auftreten oder geflüsterten Fragen. Von Jana Ebert