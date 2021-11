- Wie kann sich die Evangelische Kirche modernisieren, Annette Kurschus?

Annette Kurschus führt seit März 2012 die Evangelische Kirche von Westfalen. Seit 2015 war sie auch stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD. "Die Erwartungen an Kirche sind immer noch und immer neu groß", sagte sie bei ihrer Wahl zur Ratvorsitzenden. Das zeige sich selbst in mancher Kritik. "Wir haben einen Auftrag, den sonst niemand hat, nämlich die Hoffnung wachzuhalten in dieser Welt."

Bundesweit bekannt wurde Kurschus durch die Trauerfeier im Kölner Dom für die Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes 2015 in Frankreich. Bei der Flugzeugkatastrophe waren 150 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen 16 Schüler und Lehrer einer Schule aus Haltern am See. Kurschus beeindruckte in ihrer Predigt als einfühlsame Seelsorgerin.

Die Pfarrerstochter wurde 1963 in Rotenburg an der Fulda (Hessen) geboren. Sie studierte Theologie in Bonn, Marburg, Münster und Wuppertal und arbeitete als Pastorin. Kurschus ist ledig und hat keine Kinder.