- Welche Faktoren beeinflussen die Corona-Ausbreitung, Herr Brockmann?

In der Corona-Krise ist der Physiker Dirk Brockmann besonders als Modellierer bekannt geworden. Mit Christian Wildt spricht er darüber, welche Faktoren für die Ausbreitung oder auch Brechung der Corona-Welle entscheidend sind und wie diese zusammenspielen.



Als Leiter der Modellierung von Infektionskrankheiten am Berliner Robert Koch-Institut hat Dirk Brockmann in der Corona-Pandemie immer wieder die zentrale Frage bearbeitet: Was passiert, wenn die Infektionen weiter ansteigen?

Über die Faktoren, die für die Ausbreitung des Virus eine besondere Rolle spielen, hat Christian Wildt mit ihm gesprochen. Wie sich die Lage im Winter weiter entwickeln wird, hänge alles von unserem Verhalten ab, erklärt Brockmann. Zu den Faktoren gehören etwa die Impfung, Kontakthäufigkeit, Masken und Tests. Wie diese sinnvoll zusammenspielen, darüber spricht der Modellierer im Vis à vis. Dabei vergleicht er auch das Kontaktverhalten zwischen dem Sommer und dem Herbst und erklärt, was es mit der Variabilität auf sich hat.