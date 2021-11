- Warum fasziniert uns das Landleben, Ernst Paul Dörfler?

Umweltschützer und Autor Ernst Paul Dörfler sammelt in seinem neuen Buch "Aufs Land" gute Argumente fürs Landleben. Er schildert mit vielen Beispielen, welcher Nutzen für die Gesamtgesellschaft vom Land ausgeht. Harald Asel hat Ernst Paul Dörfler im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" getroffen.

44 Prozent der Städter spielen mit dem Gedanken, auf das Land zu ziehen. Ernst Paul Dörfler kann das nachvollziehen, schildert er im Gespräch mit Harald Asel. Er selbst ist auf dem Dorf aufgewachsen und zog zum Studium nach Ost-Berlin, wo er sich genervt fühlte. "Ich bin ein neugieriger, wacher, aufmerksamer Mensch und ich will mitbekommen, was um mich herum geschieht. Und da fühlte ich mich in der Stadt psychisch überfordert." Daher fiel es Dörfler nicht schwer, wieder auf das Land zu ziehen.

Land stärker in das Bewusstsein rücken

Seit der Industrialisierung steht das Land jedoch im Schatten der Stadt. Doch Ernst Paul Dörfler plädiert dafür, festzustellen, wie wichtig das Land eigentlich ist: "Aus ökologischer Sicht ist das Land der Produzent, die Stadt der Konsument. Das Land bietet lebensnotwendige Dinge, wie Wasser, Nahrung, Erholungsräume".

Umweltbedingungen in der Stadt verbessern

Ernst Paul Dörfler hat sich für sein Buch Studien angesehen, die der Stadt ein schlechtes Zeugnis ausstellen: Vorzeitige Tode durch Feinstaubbelastung, höheres Risiko für Demenz und Schizophrenie. Für ihn Gründe genug, das Leben in der Stadt zu verbessern. "Ich fordere, dass jedes Jahr zwei Prozent versiegelte Flächen, zum Beispiel Parkplätze, begrünt werden". Das soll helfen, die Stadtbevölkerung zufriedener zu machen.

Erderwärmungstreiber Stadt

Für den Umweltpublizisten ist ebenso klar, dass die Städte mit Blick auf den Klimawandel anders gestaltet werden müssen. "Die Städte heizen ja bis zu zehn Grad wärmer auf, als das Umland und das wird noch zunehmen", warnt der Umweltaktivist. Um Krisen zu begegnen, müsse die Politik aufhören, klimaschädliche Subventionen fortzusetzen. Stattdessen müssten ländliche Regionen auch attraktive Arbeitsplätze bieten. Dörfler hat keinen Zweifel: Aus Klimaschutzgründen ist der Pendelverkehr ein Auslaufmodell.