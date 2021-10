IMAGO / Klaus W. Schmidt Bild: IMAGO / Klaus W. Schmidt

Fr 29.10.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Idil Baydar über Integration, Rassismus und ihre Kunstfigur Jilet Ayse

Jilet Ayse, das ist kein Name einer realen Person. Aber die Kabarettistin Idil Baydar schlüpft immer wieder in diese Rolle und thematisiert mit ihrer Hilfe, wie schwierig es ist als Mensch mit türkischen Wurzeln in Deutschland zu leben - auch heute noch nach 60 Jahren türkischer Einwanderung.