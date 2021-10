Wie ist die Arbeit an einem Vulkan, Nicole Richter?

Seit über einem Monat feuert der Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma heiße Lava aus seinem Inneren. Die Vulkanforscherin Nicole Richter forschte an dem Vulkan. Nach ihrer Rückkehr nach Potsdam hat Elena Deutscher mit ihr gesprochen.

Auf ihrem Weg ins Meer hat die Lava des Vulkans Cumbre Vieja auf La Palma hunderte Häuser zerstört. Währenddessen versuchen Vulkanologen wie die Potsdamer Forscherin Nicole Richter, weitere Konsequenzen zu ermessen. Sie war 10 Tage vor Ort und hat dort geforscht. Hautnah dran konnte Richter die Lava sogar hören: "Der klimpert etwas. Es klingt als würde Glas zerbrechen fast."

An den abgekühlten Stellen habe sie Proben genommen und ist auf Armlänge an den Lavastrom rangekommen, erzählt die Vulkanologin. "Sobald man da von dem Oberflächengestein etwas wegnimmt oder da etwas wegrollt, dann kann das tatsächlich noch bis 1000 °C heiß sein das Gestein." Neben der Hitze seien die Gase sehr extrem, so Nicole Richter.