- Ist das Klima noch zu retten, Bernhard Pötter?

Der Umweltjournalist und Autor Bernhard Pötter hat nach intensiven Recherchen quer durch die Republik Erlebnisse und Fakten in ein Buch geschrieben: Das heißt „Die grüne Null“ und bietet eine Art Fahrplan zur deutschen Klimaneutralität. Christian Wildt sprach darüber mit Pötter.



Worüber die neuen Koalitionäre verhandeln, nämlich einen deutschen Weg zur Klimaneutralität - das sei als Ziel richtig und vor allem: erreichbar! Das sagt der Umweltjournalist Bernhard Pötter. Längst werde auch hierzulande innovativ in Richtung einer "Grünen Null" gearbeitet.

Ein Teil seines Optimismus komme daher, dass er seit etwa 25 Jahren an diesem Thema arbeite, so Pötter. Man sehe, "es passieren immer wieder Dinge auch im positiven Sinne, die man nicht vorhergesehen hat - gerade in der technischen Entwicklung." Als Beispiel nennt der Journalist die Erneuerbaren Energien, die inzwischen so billig und damit weltweit konkurrenzfähig seien - selbst mit abgeschirebenen Kohlekraftwerken.