- Wie schreibt man über einen Krieg, Herr Gregis?

Wolf Gregis war Soldat in Afghanistan. Nach seiner Rückkehr hat er über das Erlebte einen Roman geschrieben. Warum er sich zu diesem Schritt entschieden hat und wovon "Sandseele" handelt, darüber hat Christian Wildt mit dem Veteranen, Autor und Lehrer gesprochen.



Die Romanfigur Martin Küfer habe die Erlebnisse aus dem Afghanistankrieg zehn Jahre lang erfolgreich verdrängt, erzählt Gregis. "Getriggert durch einen Bericht in der Tagesschau muss er sich dann diesen Erfahrungen stellen."

Fremde Kulturen stellen Weltbild auf die Probe

Die Konfrontation mit einer fremden Kultur und Lebensweise stelle das Weltbild der Soldatinnen und Soldaten auf die Probe. "Wir gehen mit dem ziemlich festen Glauben dorthin, dass unsere Vorstellung von universellen Menschenrechten etwas ist, was auch überall sonst in der Welt durchgesetzt werden sollte oder was sich vielleicht jeder wünscht", sagt Gregis. Dann treffe man auf eine Kultur, die sehr eigene Vorstellungen davon habe, wie Menschen ihr Leben organisieren sollen. Am Ende bleibe die Frage: "Wenn es auch andere Lebensentwürfe gibt, wie verbindlich ist dann unser eigener?"

Die Enttäuschung über das Ende des Militäreinsatzes in Afghanistan sei immens, sagt Gregis. Es werfe die Frage auf, wofür man 20 Jahre lang gekämpft habe. Kulturelle Missverständnisse hätten beim Scheitern des Einsatzes eine große Rolle gespielt. "Und, wovor man jahrelang die Augen verschlossen hat, ist zu sagen: Die haben eigene Interessen", sagt Gregis.

Enttäuschung über Scheitern in Afghanistan

Gegenüber den Ortskräften stehe Deutschland in der Schuld. Man habe ihnen das Versprechen gegeben, sie im Falle des Falles zu evakuieren. "Diese Prozesse sind verschleppt werden, monatelang mindestens, wenn nicht sogar länger", so Gregis. Nun müsse man den Taliban Zugeständnisse machen. "Das ist ganz schwer zu vermitteln, weil es vermeidbar gewesen wäre."