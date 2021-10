- Erinnerung an die Deportation

Vor 80 Jahren begannen die Deportationen von Juden aus Berlin. Unter anderem am Bahnhof Grunewald wird am Montag daran erinnert. Am ehemaligen Güterbahnhof in der Quitzowstraße gibt es seit fünf Jahren den Gedenkort Gleis 69. Der pensionierte Kinderarzt Thomas Abel hat sich dafür eingesetzt. Matthias Schirmer hat mit ihm gesprochen.

Das Gleis 69 war der größte und wichtigste Deportationsbahnhof in Berlin, schildert der Denkmalaktivist Thomas Abel: "Von hier wurden ungefähr 30.000 Menschen, fast ausschließlich Jüdinnen und Juden, in den Osten deportiert, nach Auschwitz, wo in vielen Fällen die Menschen gleich ins Gas kamen". Ebenso habe es Deportationen nach Theresienstadt gegegeben, so Abel.

Biografische Verbindungen

Die Gleisanlage kennt pensionierte Kinderarzt noch aus Kindertagen, als er in den 50er Jahren mit seinem Vater den ehemaligen Güterbahnhof Moabit aufsuchte. Besonderes Interesse weckten die sog. "Militärgleise" im Osten des Anlage, die Abel das erste Mal 2013 betrat: "Als ich die Gleise das erste Mal sah, war ich so gepackt, dass ich mich zunehmend für das Gleis und insbesondere die langsam verrotenden Rampe verantwortlich fühlte".

Engagement gegen das Vergessen

Ein erster Erfolg gelang Abel damit, im Jahr 2016 einen Denkmalschutz zu erreichen. Doch Pläne eines angrenzenden Supermarkts, dessen Areal zu vergrößern, gefährdeten erneut das Mahnmal, genau genommen den ehemaligen Deportationsweg. "Das fand ich so bedrohlich. Da konnten wir nicht einfach stillhalten." In einem offenen Brief wandten sich Abel und sein Verein gegen die Pläne. Seitdem ist er mit dem Supermarkt in Kontakt, der sich in Gesprächen auch verständig gezeigt habe. Für sein Engagement erhielt Abel in diesem Frühjahr den Verdienstorden der Bundesrepublik.

Sensibel für Bedrohungen

Der pensionierte Kinderarzt sagt: "In meinem Beruf ist man immer mit wachen Sinnen unterwegs". Im Gespräch mit Matthias Schirmer erklärt Abel so, wie er früh gelernt habe, bedrohliche Situationen zu erkennen. Eine Situation, die Parallelen aufzeigt, wenn es um den Erhalt des Mahnmals geht.