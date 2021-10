dpa Bild: dpa

Fr 15.10.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Tuba Isik: "Religionslehrer brauchen eine offene Haltung"

Tuba Isik ist Professorin am Institut für Islamische Theologie an der Berliner Humboldt-Uni, das es seit zwei Jahren gibt. Sie lehrt Islamische Religionspädagogik und praktische Theologie. Mit Ursula Voßhenrich hat sie darüber gesprochen, was islamischer Religionsunterricht leisten sollte und ob Allah ein Mann ist.