- Was bedeutet die eigene jüdische Identität, Daniel Cohn-Bendit?

"Ich bin Jude und was bedeutet das?", fragte sich Daniel Cohn-Bendit. Der rote Rebell und spätere Grünen-Politiker suchte und fand Antworten, als er in Israel einen Film zum Thema drehte. Über seine Erkenntnisse hat Almut Engelien mit ihm gesprochen.

"Wir sind alle deutsche Juden" war 1968 in Paris die solidarische Parole von 100.000 Menschen mit Daniel Cohn-Bendit. Der 'rote Dany' war als ein Anführer der Mai-Revolte aus Frankreich ausgewiesen worden. Der staatenlose Sohn deutscher Juden, die 1933 nach Frankreich geflohen waren, wurde bekannter Frankfurter Linker und Grüner Europa-Parlamentarier. Nun hat er mit seinem Stiefsohn Nico Apel, einen Film gemacht, in dem es um sein Judentum geht.

Dafür hat er sich dorthin begeben, wo viele Juden nach 1945 einen Staat gründen wollten, indem sie frei sein könnten: nach Israel. Cohn-Bendit diskutierte mit liberalen und ultrafrommen Juden, mit einer Siedlerin in der Westbank, einem Palästinenser in Ost-Jerusalem und mit einem besatzungskritischen Ex-Geheimdienstchef.

"Ich fand sie alle sympathisch in ihrer Art"

"Ich höre gern Menschen zu", sagt Daniel Cohn-Bendit über die sehr unterschiedlichen Auffassungen über das Judentum seiner Gesprächspartner. Er wollte dabei keinen vorführen, sondern allen offen begegnen. Die Menschen, mit denen er für den Film gesprochen hat, seien ihm zwar fremd aber sympathisch in ihrer Art gewesen, berichtet der Filmemacher.



Eine schwierige Lektion sei das Thema erlebter Rassismus in Israel für ihn gewesen: "Ich habe gehofft, dass wenn Juden einen Staat machen, dass die Erinnerung an das, was ihnen geschehen ist, dass sie zu geflüchteten Menschen ein anderes Verhältnis haben. Und das ist nicht der Fall", so Cohn-Bendit und weiter: "Juden waren Opfer. Die haben das Schlimmste erlebt, das man erleben kann. Aber Opfer sind nicht immer die besseren Menschen."

Israel als positive wie negative Herausforderung



Das Land Israel polarisiere, so der Filmemacher und Aktivist, weil es eine positive wie negative Herausforderung sei. Viele Menschen hätten wegen der Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg noch immer Ängste: "Die Urangst von Juden, dass sie wieder vertrieben werden können, die ist sehr stark." Auch ihm selbst gehe es so: "Jedes Mal, wenn die Fratze des Antisemitismus hochkommt, dann spüre ich Beklemmung."



Der Filmemacher spricht zudem über das Leben in seiner Familie mit jüdischen Feiertagen, Festen, aber auch den Einfluss seines Vaters. So sei es Cohn-Bednit zunächst um die Emanzipation der Menschheit gegangen. Möglicherweise habe er Angst gehabt, seine jüdische Identität zu definieren, so Daniel Cohn-Bendit.