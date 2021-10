dpa/ picture alliance/ Patrick Pleul Bild: dpa/ picture alliance/ Patrick Pleul

Mi 06.10.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie heben Airlines wieder richtig ab, Stephan Erler?

Die Pandemie hat Airlines und Flughäfen in eine tiefe Krise gestürzt. Mehr als ein Jahr standen viele Flotten am Boden. Johannes Frewel hat am Flughafen BER den größten Carrier der Region besucht und mit dem Deutschlandchef von Easyjet Stephan Erler gesprochen.