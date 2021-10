- Evelyn Zupke – Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur

Statt eines Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen gibt es nun eine Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur: Evelyn Zupke, geboren 1962 in Binz auf Rügen, ist die erste in diesem Amt. Über ihre Konflikte mit dem SED-Regime und wie sie sich für die Opfer der SED-Diktatur einsetzen will, hat sie mit Ulrike Bieritz gesprochen.

ZUR PERSON

Evelyn Zupke verhielt sich bereits in der Schulzeit nicht regimekonform, sodass ihr ein Studium verwehrt blieb. Ihre oppositionelle Haltung führte sie nach dem Umzug nach Berlin in den "Friedenskreis Weißensee". Sie wirkte wesentlich an der Aufdeckung des Wahlbetrugs bei den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 mit.



Nach der Wende engagierte sie sich unter anderem beim "Runden Tisch Weißensee", in der "Robert-Havemann-Gesellschaft" und anderen Initiativen, sie arbeitete zudem im Komitee zur Auflösung des "Amtes für Nationale Sicherheit" (MfS) und war Mitglied der Wahlkommission zur letzten Wahl der DDR-Volkskammer. Seit 2020 ist sie Mitglied im Beirat für den Härtefallfonds beim Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.



Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble vereidigte Evelyn Zupke am Donnerstag, 17. Juni 2021, in ihrem neuen Amt



Das Amt der Opferbeauftragten ist beim Deutschen Bundestag angesiedelt. Zentrale Aufgabe der Beauftragten ist es, sich in Politik und Öffentlichkeit für die Anliegen der Opfer einzusetzen, die in der DDR bzw. in der Sowjetischen Besatzungszone politisch verfolgt wurden oder staatlicher Willkür ausgesetzt waren, Bundestag und Bundesinstitutionen diesbezüglich zu beraten sowie die Belange der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft im europäischen und internationalen Rahmen zu stärken. Damit trägt das Amt zur Würdigung der Opfer des SED-Diktatur in Deutschland bei.

Quelle: www.berlin.de und www.bundestag.de