IMAGO / Jan Eifert Bild: IMAGO / Jan Eifert

Di 28.09.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Gleißendes Licht: Oratorium erinnert an die Shoa

Es ist ein musikalisches Ritual des Erinnerns, das Marc Sinan mit "Gleißendes Licht" gleichzeitig an vier Orten aufführt. In jeder Generation müssten wir uns erneut fragen, wie man an den Holocaust erinnert, sagt der Komponist. Dabei ist sein Anspruch: "Das Erinnern lernen." Von Maria Ossowski