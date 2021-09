dpa/Studiocanal/Walker + Worm Film Bild: dpa/Studiocanal/Walker + Worm Film

Do 23.09.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Oliver Masucci, wie ziehen Sie uns in den Kopf des Protagonisten?

Für seine Hauptrolle in der "Schachnovelle" ist Oliver Masucci viel gelobt worden: In der Adaption des Buches von Stefan Zweig lässt er die Grenzen der Realität verschwimmen und zeigt den Weg in die Schizophrenie. Masucci erklärt, warum der Film für ihn ein "Gewinnerfilm" ist. Von Alexander Soyez