Silke Diettrich: Unterwegs in Afghanistan

Erlebnisse und Einschätzungen von unserer Korrespondentin Silke Diettrich aus Afghanistan. Sie ist dort aktuell im Norden des Landes, genauer gesagt in Masar-i-Sharif unterwegs, wo sie zu inforadio-Redakteur Christian Wildt schalten konnte.

Ist Afghanistan mit der Machtübernahme der islamistischen Taliban auf dem Weg zurück in finsteres Zeitalter? Wie gefährlich ist es geworden für liberal denkende Menschen, für demokratisch orientierte Afghanen, für die Frauen, die weiter am öffentlichen Leben beteiligt sein wollen?

Unsere Kollegin Silke Diettrich nutzte die Möglichkeit in das Land zu reisen: Über Usbekistan in den Norden. Sie wurde dabei nicht etwa behelligt, sondern eher begrüßt durch die Taliban. Inzwischen ist sie in der Stadt Masar-i-Scharif angekommen, wo die Bundeswehr 15 Jahre lang ihr größtes Feldlager betrieben hat - bis die Taliban alles übernahmen.

Inforadio-Redakteur Christian Wildt hat mit Silke Diettrich Verbdindung aufgenommen.