dpa/ picture alliance/ Daniel Kubirski Bild: dpa/ picture alliance/ Daniel Kubirski

Di 21.09.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie wirken alternative und rechte Medien, Hans Demmel?

Hans Demmel ist erfahrener Journalist und hat im letzten Jahr ein Experiment gewagt – er ist abgetaucht in die Welt der sogenannten alternativen Medien und Fakten. In seinem Buch "Anderswelt" erzählt er von seinem Selbstversuch und was er daraus gelernt hat. Von Christian Wildt