dpa/Carstensen Bild: dpa/Carstensen

Fr 17.09.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie hat die Pandemie die Kunst verändert, Alicja Kwade?

Alicja Kwade wird als eine der spannendsten Künstlerinnen der Gegenwart gefeiert. Ihre Skulpturen sind weltweit gefragt. Am Freitag eröffnet ihre Ausstellung "In Abwesenheit" in der Berlinischen Galerie – coronabedingt ein Jahr verspätet. Ein Gespräch mit Barbara Wiegand