- Wie spielt man die "kleinen" Leute, Gabriela Maria Schmeide?

Wenn die Menschen nicht zum Bäcker kommen, müssen die Brötchen zu den Menschen: In der rbb-Miniserie "Tina mobil" macht sich eine arbeitslose Mutter von drei Kindern mit einem Bäckermobil selbständig. Gabriela Marie Schmiede, die sie verkörpert, ist das emotionale Zentrum der Serie. Alexander Soyez hat mit ihr gesprochen.



"Ich habe das gelesen und gedacht: Ich möchte das sprechen, ich möchte einmal so schlagfertig sein wie diese Frau", sagt Schmeide. Auch das ostdeutsche Empfinden, das sich in den Folgen widerspiegelt, habe sie an der Rolle interessiert. Die Drehbuch zu "Tina mobil" hat die Autorin Laila Stieler geschrieben. "Das ist etwas, das in mir sofort eine Wellenlänge erzeugt, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir sozialisiert sind in der DDR-Zeit", sagt Schmeide.

Rollen mit Wiedererkennungswert

In ihrer TV-Karriere spielt Schmeide häufiger Menschen aus einfachen Verhältnissen. "Im Theater werde ich viel weitgefächerter eingesetzt, im Film traut man mir diese Sachen am meisten zu", sagt Schmeide. Wahrscheinlich sei sie eine Schauspielerin, die man gern in ähnlichen Rollen sehe und auch wiedererkennen könne.

Die größte Herausforderung beim Film sei es, sich normal zu verhalten, während viele Menschen um einen herum stehen und unzählige Dinge zu beachten seien. "Alles andere drumherum auszublenden und einfach so zu sein, wie man ist – das ist der Beruf", sagt Schmeide.