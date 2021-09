- Wie funktioniert das System Kurz in Österreich, Herr Pilz?

Hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss des Wiener Parlaments nicht die Wahrheit gesagt? Und was hat der Ausschuss noch zu Tage getragen? Journalist und Buchautor Peter Pilz hat mit Stephan Ozsváth über das Machtsystem um Kanzler Kurz gesprochen.



"Das wirklich Erstaunliche am Ibiza-Video ist ja [...], dass sie stundenlang die Wahrheit gesagt haben", sagt Peter Pilz, früherer Abgeordneter für die Grünen in Österreich und Herausgeber des Wiener Online-Magazins ZackZack.

Nach dem Auftauchen des sogenannten Ibiza-Videos im Mai 2019 mit kompromittierenden Aufnahmen rechtspopulistischer Politiker untersuchte in Wien ein Parlamentsausschuss, wie korrupt Österreichs Politik ist. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss habe ein "unfassbares Ausmaß an politischer Korruption, an Schiebereien, an Machtmissbrauch und wahrscheinlich an einer REihe von schwersten Amtsdelikten im österreichischen Strafgesetzbuch" herausgefunden, so Pilz.

Als das Video veröffentlich wurde, sei etwas Zweites passiert, sagt der Kurz-Kritiker: "Da hat die ÖVP bereits gewusst, wenn die richtigen Staatsanwaltenschaften unbeeinflusst ermitteln, dann wird's nicht nur für die Freiheitlichen sondern auch für die ÖVP eng. Dann geht es früher oder später um den Kopf von Bundeskanzler Kurz." Als Folge gebe es daher seit dieser Nacht einen Versuch, der systematischen Zerstörung des österreichischen Rechtsstaates, behauptet der Autor.