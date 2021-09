picture alliance / Everett Collection Bild: picture alliance / Everett Collection

Di 07.09.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Stefan Weidner: Das Trauma des 11. Septembers 2001

Der Journalist und Islamwissenschaftler Stefan Weidner sieht in in den Anschlägen vom 11. September das "Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts". In seinem neuen Buch plädiert er dafür, dieses Trauma zu überwinden und die Welt neu zu denken. Inforadio-Redakteur Wolf Siebert hat mit dem Autor gesprochen.

9/11 – nine eleven – das amerikanische Datumskürzel steht für den 11. September 2001. Wer diesen Tag vor zwanzig Jahren bewusst erlebt hat, der wird ihn nie vergessen: Die Anschläge der Terrorgruppe al-Qaida auf das World Trade Center und das Pentagon mit Tausenden Toten und Verletzten. Kurz danach erfolgte die militärische Reaktion des Westens, der Afghanistan-Krieg. Seitdem ist das Thema "Terror" weltweit auf der politischen Agenda. Literaturtipp: Stefan Weidner

"Ground Zero. 9/11 und die Geburt der Gegenwart"

Hanser-Verlag, München 2021

256 Seiten