- Was macht heutige Klimaaktivisten aus, Jim Rakete?

Jim Rakete ist eine Legende hinter der Fotokamera. Mit der Dokumentation "'Now" über Klimaktivismus und die jungen Köpfe, Ideen und Appelle dieser Bewegung hat er nun seinen ersten Kinofilm gedreht. Über die mitreissende Kraft einer jungen Bewegung hat Rakete mit Alexander Soyez gesprochen.

Der 70-jährige Berliner Starfotograf Jim Rakete hat für seine Dokumentation "Now" in eindringlichen Bildern und Gesprächen einige der Aktivisten rund um Greta Thunberg begleitet. Am Donnerstag kommt der Film in die Kinos und Alexander Soyez hat mit Jim Rakete über den durch Corona oft verschobenen, aber jetzt doch sehr passenden Kinostart, über die junge Bewegung und über seine Erfahrungen hinter der Filmkamera gesprochen.



Das Erzählen mit bewegten Bildern ermögliche es, in Gegensätze einzutauchen und einen Massenprotest eindrucksvoller darzustellen als etwa in einem stillen Bild, so Rakete. Das Projekt "Now" sei aber nicht von Anfang an als Kinofilm an geplant gewesen, sondern habe sich in der Recherche so ergeben.

Industrieschlote und unglicke Eisbären: "Ich war völlig genervt von dieser Erzählung"

Dabei werde der Kern auf die Auswege aus der Klimakrise gelegt. "Ich war völlig genervt von der anderen Erzählung. Wenn mir noch jemand gekommen wäre jetzt mit rauchenden Industrieschloten und den unglücklichen Eisbären auf schmelzender Scholle - ich konnte das nicht mehr sehen", sagt Jim Rakete und weiter betont er, was man verstärken könne, sei der Blick auf das kritische Bewusstsein und das eigene Verhalten.



Die Spokespersons der Klimaaktivitäten seien oft junge Frauen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, die einfach einen neuen Sound in die Sache bringen, so der Filmemacher. "Das ist nicht mehr so ein Gekeife und Schuldzuweisungen, sondern jetzt geht es darum, was können wir tun?" Dies sei mitreißend, dringend und zwingend erforderlich. Die Chancen etwas gegen die Krise zu tun, seien da. Auch der Ausgang der Bundestagswahl habe darauf Einfluss.