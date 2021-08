dpa Bild: dpa

Fr 20.08.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Ronald Rauhe, woher haben Sie Ihren Ehrgeiz genommen?

Kanute Ronald Rauhe hat in Tokio mit dem Kajak-Vierer seine fünfte olympische Medaille – und damit seine zweite goldene - gewonnen. Nun ist er Kanu-Rentner und will sich mehr um seine Familie kümmern. In seinem Garten berichtet er von einer schwierigen Phase kurz vor den Olympischen Spielen. Von Jörg Klawitter