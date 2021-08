- GDL-Chef Weselsky: "Ein schlechtes Gewissen kann ich nicht haben"

GDL-Chef Claus Weselsky ist für viele Bahnkunden ein rotes Tuch: Erst letzte Woche führten Streiks seiner Gewerkschaft wieder zu Chaos auf den Bahnhöfen. Ein schlechtes Gewissen hat Weselsky deswegen nicht: "Es gibt keinen Zeitpunkt im Eisenbahnsystem, wo ein Streik reinpasst." Von Lisa Splanemann

An den Bahnhöfen haben sich letzte Woche lange Schlangen gebildet; Viele Touristen waren gestrandet, weil Züge ausgefallen waren. Bahnkunden mussten ihre Reisepläne ändern. Der Grund: Die Lokführergewerkschaft GDL hatte Streiks bei der Deutschen Bahn durchgeführt. Und neue ausdrücklich nicht ausschlossen. Eine Lösung des Tarifstreits ist nicht in Sicht.

GDL-Chef Claus Weselsky steht als Person für die große Hartnäckigkeit. Ein schlechtes Gewissen hat er deswegen nicht: "Man muss wissen, was man will. Ich kann an dieser Stelle kein schlechtes Gewissen haben. Denn wir sind Arbeitnehmer wie alle anderen auch. Und wenn wir unsere Rechte in Anspruch nehmen, dann ist das normal und nichts, was man verteufeln darf."

Auch, dass der Streik mitten in den Sommerferien für viele Deutsche stattfand, verteidigt Weselsky: "Es gibt keinen Zeitpunkt im Eisenbahnsystem, wo ein Streik reinpasst. Wir treffen immer entweder Güterverkehrskunden oder Reisende."



Wie Weselsky damit umgeht, wenn er auf der Straße angesprochen wird und warum das Eisenbahnsystem in seinen Augen ein Revival erlebt, hat er Inforadio-Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann erzählt.