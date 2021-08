Am Freitag jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal. In 28 Jahren verloren 327 Menschen ihr Leben an der innerdeutschen Grenze. Wie kann man jungen Menschen die deutsche Teilung nahebringen? Darüber sprechen wir mit dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Tom Sello.