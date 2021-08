picture alliance / SULUPRESS.DE | Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE Bild: picture alliance / SULUPRESS.DE | Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Di 10.08.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie kann man die Verkehrssicherheit verbessern, Frau Grittner?

In Berlin stehen mittlerweile an zahlreichen Straßenkreuzungen weiße Fahrräder, die an getötete Fahrradfahrerinnen und -fahrer erinnern sollen. Susanne Grittner vom ADFC stellt diese "Geisterräder" auf und rbb-Reporter Torsten Mandalka hat mit ihr gesprochen.