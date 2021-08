- Wie baut man eine Stadt, Regula Lüscher?

14 Jahre lang war Regula Lüscher Senatsbaudirektorin in Berlin. Ende Juli hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Warum? "Die letzten fünf Jahre sind die schönsten gewesen, schöner wird es nicht" sagt die 59-Jährige. Ein Gespräch mit Thorsten Gabriel

Inforadio: Frau Lüscher, die Nachricht, dass Sie Ihren Job hier in Berlin an den Nagel hängen , platzte relativ überraschend in die Stadt hinein. Wie haben sich die vergangenen Tage für Sie angefühlt?

Nein, das ist nicht der Punkt. Es sind verschiedene Aspekte. Einerseits möchte ich endlich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Mein Mann lebt in der Schweiz. Wir haben 14 Jahre eine Fernbeziehung geführt, und das ist jetzt genug. Zweitens: Ich bin ja Architektin, und diese kreative Seite drückt einfach wieder viel mehr durch. Ich muss da was tun. Ich werde auch eine Weiterbildung machen. Und der dritte Grund ist: Ich habe meine Arbeit hier für mich abgerundet. Die letzten fünf Jahre waren sehr, sehr erfüllend. Es waren die schönsten fünf Jahre, und es wird nicht mehr schöner.

Warum waren es gerade die letzten fünf Jahre?

Ich glaube, das Erste war schon, dass ich einfach in einem tollen Team gearbeitet habe. Da war so viel Freude, so viel Zusammenhalt, aber auch so viel gemeinsame Energie, Dinge zu bewegen. Das war einfach noch nie da. Das Zweite ist: Durch diese rot-rot-grüne Koalition und das "linke Haus", in dem ich mich jetzt befinde, konnte ich noch viel mehr die Dinge so tun, wie ich sie immer schon tun wollte.

Mir war immer Beteiligung ein ganz wichtiges Thema, aber auch Nachhaltigkeit, der Klimaschutz. Wie sollen die Städte sich in Zukunft verändern? Wie wollen wir in Zukunft wohnen und leben? All diese Dinge konnte ich jetzt viel stärker voranbringen. Und das i-Tüpfelchen ist schon Tegel, das Schumacher-Quartier. Dass ich noch diese Idee voranbringen konnte, ein Quartier ganz aus Holz zu bauen. Das sind einfach Dinge, die mich wirklich erfüllen.