dpa/soeder Bild: dpa/soeder

Mi 04.08.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Was hätte den BER retten können, Rainer Bretschneider?

Nach 14 Jahren Bauzeit wurde der Flughafen BER in 2020 endlich eröffnet. Rainer Bretschneider war von Anfang an mit dabei. Im Nachhinein wäre ein Baustopp in 2012 und eine neue Planung mit neuen Leuten das richtige gewesen, sagt er heute. Ein Gespräch mit Thomas Rautenberg

Wiederholung vom 29. Juni 2021