dpa/ picture alliance/ Mustafa Bathis Bild: dpa/ picture alliance/ Mustafa Bathis

Mo 15.03.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Was kann humanitäre Hilfe in Syrien bewirken, Herr Südhoff?

Seit zehn Jahren herrscht Bürgerkrieg in Syrien. Die Menschen leiden neben einer humanitären und ökonomischen Krise nun zusätzlich an Hunger. In der humanitären Hilfe brauche es einen Strategiewechsel, sagt Ralf Südhoff, Direktor des "Centre for Humanitarian Action" in Berlin. Von Matthias Bertsch