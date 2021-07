- Helena Zengels Karriere - "eine absolute Ausnahme"

Kiera Bahl ist Schauspielagentin und castet in ihrer Agentur "Bahl for Actors" vor allem Kinder. Ihre größte Entdeckung: Systemsprenger-Schauspielerin Helena Zengel, die sie seit ihrem fünften Lebensjahr begleitet. Ein Gespräch mit Anke Burmeister

Wer sich in der Schauspielszene auskennt, weiß, dass auf die Jungschauspielerin Helena Zengel gerade große Stücke gesetzt werden. Durch ihre Rolle im Film "Systemsprenger" ist sie berühmt geworden. So berühmt, dass selbst Hollywood mit ihr zusammenarbeiten wollte. In ihrer jüngsten Rolle spielt sie neben Schauspiellegende Tom Hanks. Und das mit gerade einmal 12 Jahren.

Entdeckt hat sie Kiera Bahl in ihrer Schauspielagentur "Bahl for Actors". Zu Beginn sei sie noch skeptisch gewesen. Helena war bei ihrer Vorstellung in der Agentur nicht einmal fünf Jahre alt, erinnert sich Bahl. Doch sie wurde schnell überzeugt: "Ich muss sagen, ich war begeistert: Kurz nach ihrem fünften Geburtstag kam Helena in meine Agentur", sagt sie. Das sei schon ungewöhnlich gewesen. Normalerweise caste sie Kinder erst ab einem Alter von sieben bis acht Jahren.

"Einmalig in Deutschland"

Ob Kinder die Fähigkeiten für die Schauspielerei mitbringen, merke man oft schon an der Begrüßung, sagt die Agentin. "Schon bei der Begrüßung merkt man, ob (das Kind) einem in die Augen guckt", so Bahl. Danach sei wichtig zu erkennen, ob die Kinder Spaß an der Sache hätten: "Dann merkt man einfach, wo die Augen leuchten und wer wirklich Lust hat zu spielen und wer natürlich auch talentiert ist, den Text (…) in sich zu fühlen", sagt Bahl.

So sei es auch bei Helena Zengel gewesen. Doch Helenas steile Karriere sei eine "absolute Ausnahme", betont Bahl. "Da kann man noch so viel an der Karriere schrauben und talentiert sein, in großen Produktionen mitspielen, Hauptrollen spielen, (…) diese Chance ist wohl einmalig", sagt sie. Das Gehalt steigere sich mit dem Alter: "Kleine Kinder, die gerade anfangen, bekommen in der Regel um die 150 bis 200 Euro für einen Drehtag. Das staffelt sich und wird im Laufe der Jahre mehr."

Das Interview mit Kiera Bahl wurde erstmals am 1. März 2021 im Inforadio gesendet.