- Wie kriminell sind die Finanzmärkte, Herr Schick?

Wirecard lässt zwei Milliarden Euro schwinden, Börsianer zocken mit CumEx-Geschäften. Was geht uns das an? Eine Menge, meint Gerhard Schick von der "Bürgerbewegung Finanzwende", einer Initiative gegen die etablierte Finanzlobby. Inforadio-Reporter Michael Castritius hat ihn zum Gespräch getroffen.

Viele Menschen seien vom Finanzmarkt negativ betroffen, so Schick. Es zerbrächen Existenzen, wenn sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf windige Tipps verließen und so ihre Altersvorsorge verlören. Und nicht nur das: auch der Finanzstandort Deutschland hat seit dem Wirecard-Skandal Schaden genommen, so Schick. Geldwäsche und mafiöse Strukturen könnten sich hierzulande verfestigen.



Schick: Finanzlobby bremst Reformen aus





Die "Bürgerbewegung Finanzwende" sei ein Gemeinschaftsprojekt von Menschen, die sich mit Finanzfragen beschäftigten, so Schick. Vor allem wollte man sehen: Sind die Versprechen, den Finanzmarkt neu aufzustellen, zehn Jahre nach der Lehmann-Pleite eingelöst worden? Vieles wurde strukturell angepackt, doch die Grundprobleme seien immernoch da, so der Aktivist. "Die Finanzlobby hat es geschafft, die entscheidenden Reformen auszubremsen."



Bürgerbewegung bemängelt: BaFin zieht kaum Konsequenzen





Schick sagte, die Bürgerbewegung sei auch ein Stück weit eine Auflehnung gegen die staatliche Finanzaufsicht BaFin. Denn diese wäre zuletzt fast immer zu spät gekommen, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher schon ihr Geld verloren hätten. Er sagte, dass es bereits einige Skandale gab, die BaFin aber als Behörde nicht die Konsequenzen gezogen hätte.

Buchtipp:

Gerhard Schick

"Die Bank gewinnt immer: Wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet"

Campus Verlag, August 2020

256 Seiten

ISBN: 978-3593512754