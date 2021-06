- "Der Wald muss ein Gemischtwarenladen werden"

Berlin und Brandenburg zählen zu den waldreichen Bundesländern. Doch in Zukunft werden hier Mischwälder anstatt Monokulturen aus Kiefern wachsen. Der Waldumbau hat schon längst begonnen, berichtet der Leiter der obersten Forst- und Jagdbehörde Brandenburg, Carsten Leßner. Von Anke Burmeister

Bauherren spüren es: Holz ist teuer geworden - dabei gibt es gerade vom Kiefernholz in unserer Region genug. Berlin und Brandenburg zählen zu den waldreichen Bundesländern. Doch in Zukunft werden bei uns Mischwälder anstatt Kiefernwälder wachsen, denn der Waldumbau hat schon längst begonnen. Inforadio-Redakteurin Anke Burmeister hat sich mit dem Leiter der obersten Forst- und Jagdbehörde in Brandenburg Carsten Leßner zu einem Waldspaziergang in Potsdam verabredet.



DAS GESPRÄCH IST EINE WIEDERHOLUNG VON MAI 2021.