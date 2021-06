- Wie wichtig sind "Hand- und Herz-Jobs", Herr Goodhart?

Immer mehr Menschen studieren und das hat auch mit dem Ansehen zu tun, das die Jobs mit sich bringen. Der britische Autor David Goodhart fordert mehr Solidarität mit Menschen im Handwerk und in der Pflege. Ihre Berufe "mit Herz und Hand" seien für uns alle unersetzbar. Von Gerd Dehnel

Mit seinem Buch "The Road to Somewhere" hat der britische Publizist David Goodhart einen Bestseller gelandet. Seine These ist, dass die Gesellschaft in zwei Lager zerfällt: In die sesshaften kleinen Leute, die Somewheres - und in die kosmopolitischen Eliten, die Anywheres.

Zu viel Studierende, zu wenige Facharbeitende

In seinem neuen Buch "Kopf - Hand - Herz" beschreibt er, dass seiner Meinung nach in Großbritannien wie auch in Deutschland zuviel studiert wird, während der Mangel an Facharbeitern ständig steigt. Wirtschaftsredakteur Gerd Dehnel hat mit ihm darüber gesprochen.