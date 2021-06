picture alliance/ dpa-Zentralbild Bild: picture alliance/ dpa-Zentralbild

Do 17.06.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie steht es um die deutsch-polnische Freundschaft, Dagmara Jajeśniak-Quast?

Vor 30 Jahren wurde der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet. Dagmara Jajeśniak-Quast forscht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) am Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien. Andreas Oppermann spricht mit ihr über die Beziehung zwischen Deutschland und Polen.