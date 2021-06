- Flucht, Vetreibung, Versöhnung: Die überzeitlichen Linien zeigen

Die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnet am 23. Juni für Publikum ihr Dokumentationszentrum in Berlin-Kreuzberg. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet, darüber hat Maria Ossowski mit Stiftungs-Direktorin Gundula Bavendamm bei einem Rundgang gesprochen.

Das Haus unterscheide auch räumlich die Begriffe "Flucht" und "Vertreibung", sagt Bavendamm. Es sei wichtig, aus welchem Blickwinkel man erzähle. War es eine Evakuierung durch NS-Behörden? Oder eine spontane Flucht, aus Angst vor den Rotarmisten? Vertreibung beschreibt, so die Historikerin, eher eine staatlich organisierte Verbringung – und damit auch das Schicksal der deutschen Jüdinnen und Juden ab den 1930er Jahren.





Das Leben an einem Ort bricht plötzlich ab





Das Dokumentationszentrum widmet sich zum einen den Schicksalen jener 14 Millionen Menschen deutscher Abstammung, die zum Ende des Zweiten Weltkriegs ihr Zuhause verlassen haben. Unter den Exponaten befinden sich Leiterwagen, Fahrräder, aber auch gezeichnete Fluchtpläne und unfertige Stickereien, die zeigen, wie das Leben an einem Ort plötzlich abbricht.





Eine überzeitliche Linie von Flucht in und nach Europa





Zum anderen wird die Geschichte der Flucht an sich aufbereitet – davon zeugen Fotos von Nachkriegs-Tipi-Zelten bis hin zu Tempo-Homes Geflüchteter auf dem Tempelhofer Feld, die heute noch dort stehen. "Das ist ja das große Thema des ersten Teils der ständigen Ausstellung, dass wir die Erfahrung der Deutschen einbetten in so einen europäischen Kontext", sagt Bavendamm. "Gerade an diesem Thema 'Lager' wird auch die Überzeitlichkeit deutlich. Wenn man genau hinguckt, hat sich so viel gar nicht verändert."



Es ziehen sich dabei überzeitliche Linien durch – so sind es Behörden, die stets versuchen, Menschen unterzubringen und versorgen. Aber auch die entwurzelten Menschen selbst, die durch das Leben in Lagern nicht heimisch werden können und mit ihrer Trauer und ihrem Traumata oft alleingelassen werden.