- Wie geht man mit Erfolgen und Niederlagen um, Herr Löw?

Vor fast 15 Jahren übernahm Joachim Löw den Job des Nationaltrainers und führte die deutsche Mannschaft an die sportliche Spitze: Sie wurde 2014 Weltmeister. Dem Höhepunkt folgten aber auch bittere Niederlagen. Über das Siegen und Scheitern hat Martin Roschitz mit Löw gesprochen.

"Einige Niederlagen waren sehr schmerzlich, absolut", dennoch bereue Joachim Löw aus der Zeit als Trainer der Nationalmannschaft nichts, "denn es war für mich eine tolle Zeit." Löw spricht über Zeiten der Leere, in denen er sich zurückgezogen hat. "Es ist nicht immer einfach immer an der Front zu stehen, in der Öffentlichkeit zu stehen." Daher habe er gelernt, damit umzugehen.

Höhepunkt: Weltmeisterschaft 2014

Das Hochgefühl nach dem Weltmeistersieg der Nationalmannschaft von 2014 komme gelegentlich noch hoch, erzählt Löw, auch wenn er es nicht immer konservieren konnte. In manchen Momenten denke er auch: "Was war denn auch positiv?" Es sei ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, weil die Mannschaft darauf lange hingearbeitet habe. Auf dem Weg dahin habe man einige Rückschläge einstecken müssen, "aber 2014 war das so eine Krönung von vielen Jahren Arbeit und auch [...] von einer guten Entwicklung." Er habe gewusst, dass man nicht auf dem Niveau bleiben könne.

Euro 2020 und schwierige Momente

Zur Europameisterschaft 2020 sagt der Bundestrainer: "Jetzt mit einem tollen Turnier zu gehen, das ist das, was wir anstreben. Wir alle. Das ist aber jetzt für mich kein Unterschied zu allen anderen Turnieren."

Der Selbsttot von Torwart Robert Enke "das war sicherlich mein allerschlimmstes Erlebnis. [...] Diese Trauer, die habe ich auch schon lange mitgetragen", erzählt Jogi Löw. Aber auch den Terroranschlag in Paris im November 2015 während des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Frankreich nennt Löw als prägende Erinnerung.