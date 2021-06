- Ist eine Aussöhnung mit Herero und Nama möglich, Jana Genth?

Deutschland hat nach über einem Jahrhundert eingestanden, während der Kolonialzeit einen vieltausendfache Völkermord an den Herero und Nama begangen zu haben. Ist also Versöhnung möglich? Christian Wildt hat mit der Afrika-Korrespondentin Jana Genth gesprochen.

Auch über hundert Jahre nach dem Völkermord deutscher Kolonialtruppen an den Herero und Nama, ist in Namibia die Erinnerung daran wach: Nicht nur im Schmerz über die damaligen Greueltaten - verdurstete Kinder und Frauen - sondern auch mit dem täglichen Blick auf Land, das damals gestohlen und bis heute nicht zurück gegeben wurde.

Deutschland hat den Völkermord an den Herero und Nama anerkannt. Eine symbolische Geste, die rechtlich weniger Folgen hat als vielen Opferverbänden lieb wäre. Von Martin Adam

Der Völkermord an den Herero und Nama

Korrespondentin Jana Genth schildert, wie in Namibia die Vergangenheit weiter das Leben bestimmt und was das neue Aussöhnungsabkommen verbessern könnte. Diees haben Deutschland und Namibia geschlossen. Dabei geht es um das Eingeständnis Deutschlands nach über einem Jahrhundert, während Kolonialzeit einen vieltausendfache Völkermord an den Herero und Nama begangen zu haben. Es geht um eine Entschuldigung dafür, die persönlich vom Bundespräsidenten persönlich überbracht werden soll. Und es geht um Geld, das diese Wunden heilen soll: Über eine Milliarde Euro für Projekte zugunsten der heute lebenden Herero und Nama.

Jana Genth sagt, dieser Teil der Geschichte brenne auf den Nägeln der Herero und Nama. "Es sind ihre Familiengeschichten, es ist das, was sie täglich vor Augen haben. Und sie dürsten täglich danach [...] sie wünschen sich inständig, dass von oberster deutscher Stelle eine Entschuldigung kommt."