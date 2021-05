AP/Slocum Bild: AP/Slocum

Fr 28.05.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Franz Wagner, wie schafft man den Sprung in die NBA?

Die NBA in den USA ist die beste Basketball-Liga der Welt: Ein Traumziel für viele junge Basketballer aus aller Welt. Auch für den Berliner Franz Wagner. Für ihn soll der Traum bald in Erfüllung gehen. Er steht kurz davor gedraftet - also ausgesucht - zu werden. Ein Gespräch mit Jakob Rüdiger