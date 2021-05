IMAGO / Westend61 Bild: IMAGO / Westend61

Do 20.05.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie funktionert autonomes Fahren in Berlin, Herr Albayrak?

Der Bundestag will die Möglichkeiten für das autonome Fahren ausweiten. In Berlin läuft bereits seit zwei Jahren ein Testbetrieb auf der Straße des 17. Juni. Wie der Straßenverkehr der Zukunft aussehen wird, erklärt Sahin Albayrak, der Leiter des Feldversuchs zum autonomen Fahren in der Hauptstadt.