Mo 17.05.2021 | 10:45 | Vis à vis

- "Die Lausitz ist kulturell unwahrscheinlich reich und vielfältig"

Die Lausitz steckt mitten in einem großen Veränderungsprozess. Bis spätestens 2038 will man weg von der Braunkohle – aber was kommt danach? Für Uwe Koch, Landesbeauftragter für kulturelle Entwicklung in der Lausitz, heißt die Antwort: Kultur. Im Gespräch mit Anna Pataczek erzählt er von seinen Aufgaben, seinen Entdeckungen und Lausitzer Eigenheiten.