- Darf man über Depressionen lachen, Nora Tschirner?

Tschirner: Humor kann Mut machen bei Depressionen

Sie wolle dazu beitragen, dass das Thema nicht mehr stigmatisiert wird. Humor könne über Depressionen aufklären oder einfach den Anstoß setzen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so Tschirner. Die Erzählweise von "The Mopes" sei dafür gewinnbringend. "Ich hätte das einfach ganz schlicht gerne gesehen, als ich selbst betroffen war", sagt die Schauspielerin. Sie habe seit ihrem 18. Lebensjahr episodenhaft depressive Phasen erlebt. Der Witz der Serie hätte ihr damals Mut geben können, so Tschirner.



Sie wünsche sich, dass die Erkrankung enttabuisiert wird, damit mehr Menschen Hilfe bekommen. Es gebe nach wie vor ein reales Stigma und viele Menschen, die eine Depression in ihrem Arbeitsumfeld nicht zugeben können, weil sie sonst Konsequenzen befürchten müssten. "Ich frage mich wirklich, ob der Suizid letztendlich krankheitsimmanent ist oder nicht eigentlich wirklich stigmaimmanent", sagt die 39-Jährige. "Es führt zu Selbstmord, dass man sich nicht verbinden und darüber nicht sprechen kann." Sie hoffe, dass in einigen Jahren nur noch über diese Tabuisierung gelacht werde. Es brauche eine "seelische Infrastruktur", in der psychische Erkrankungen existieren dürfen.