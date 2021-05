IMAGO / ZUMA Wire Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Di 11.05.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Julia Kastein: Exit Corona in den USA?

Lange Zeit galten die USA als eines der am schwersten getroffenen Länder in der Corona-Pandemie - mit höchsten Fallzahlen und Eisstadien, die zu Leichenhallen umfunktioniert wurden. Doch jetzt scheint das Land an einem Wendepunkt zu sein. Das liegt am Impfen, erklärt Korrespondentin Julia Kastein im Gespräch mit Christian Wildt.