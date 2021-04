imago images Bild: imago images

Do 15.04.2021 | 10:45 | Vis à vis

- Wie geht Seelsorge in der Pandemie, Anne Heimendahl?

Abstandsregeln, Maskenpflicht, Besuchseinschränkungen – was im Corona-Alltag schon als Last empfunden wird, ist für Angehörige von Kranken und Sterbenden in Kliniken besonders schrecklich. Auch für Krankenhaus-Seelsorgerinnen wie Anne Heimendahl ist das eine neue Situation, über die sie mit Ursula Voßhenrich ausführlich gesprochen hat.