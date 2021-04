"Ich bin historisch und das fühlt sich auch so an"

Die Bezeichnung "Universaldilettant" lässt Rainald Grebe gerne für sich gelten. Am Mittwoch wird der Musikkabarettist und dadaistische Theatermacher 50. Über die Auswirkungen der Corona-Krise und seine künstlerische Entwicklung spricht der Wahl-Berliner und -Brandenburger mit Ute Büsing.



Seinen 50. Geburtstag am Mittwoch will Rainald Grebe in seinem Zweitwohnsitz in Brandenburg feiern. Zu Essen geben soll es Grünkohl und Spinattorte. "Ich wollte eigentlich alles absagen, aber weil so viele gefragt haben, werde ich wahrscheinlich in Brandenburg sein, in einer Ritterburg, wo man in einer riesigen Halle auf Abstand am Tisch sitzt und eine alte Dame, die schon geimpft ist, reicht dann die Suppe.“

Trotz seiner Hymne auf die Tristesse in Brandenburg, besitzt der Kabarettist und Theatermacher inzwischen ein Haus in der Uckermarck. "Es bleibt nicht so viel übrig. Wenn man in Berlin wohnt, dann ist dieses Brandenburg drum herum.“ Geschadet habe im das Lied dabei nicht.

Warum es in seinem Brandenburger Zweitwohnsitz kein Internet gibt, was er im Zuge der Corona-Pandemie schon alles vergessen hat und warum eher trotz Kritik bei seinen Auftritten noch immer den Kopfschmuck amerikanischer Ureinwohner trägt, erzählt Rainald Grebe Kulturreporterin Ute Büsing vis-á-vis.