- Die Wut einer Mutter: Harald Martensteins neuer Roman

Harald Martenstein ist kein Autor, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Mit pointierten Kolumnen in "Zeit" und "Tagesspiegel" hat er sich einen Namen gemacht, aber auch als Schriftsteller. In seinem vierten Roman geht um das sensibles Thema Gewalt in der Familie. Von Ute Büsing

Dabei hat der 67-jährige Harald Martenstein in seinem Roman auch selbst erlittene Misshandlungen durch die eigene Mutter verarbeitet. In dem Buch geht es auch um die Frage, "was für ein Mensch dabei herauskommt", sagt Martenstein. Der fiktive Charakter sei nicht er selbst, aber man müsse wissen, worüber man schreibt, wenn man sich so einem Thema widme.

Eine zweite Frage, die er sich in diesem Buch stellte: Ist Vergebung möglich? Hier sei auch das Leben der fiktiven Mutter, die in seinem Roman die seelische und körperliche Gewalt an ihrem Sohn verübt, ganz entscheidend, erklärt Martenstein. Ihr Leben sei ebenfalls von Missbrauch geprägt gewesen und diese Erfahrungen würden schlichtweg "weitergegeben".

In diesem Kontext sei es eine klassische Nachkriegsgeschichte über eine junge, kluge und begehrenswerte Frau, die in ihrer Zeit sich nicht verwirklichen konnte und sich darum Männer anschließen musste, um Karriere machen zu können. "Das war ihre Wut", sagt Martenstein. Und diese lässt sie in der Folge an ihrem Sohn aus, den sie als Mitschuldigen an ihrem "verkorksten" Leben ausmacht.

Das Interview mit Harald Martenstein über seinen Roman "Wut" wurde erstmalig am 8. Februar 2021 im inforadio ausgestrahlt.