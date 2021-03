- Wie kann Deutschland bei den Erneuerbaren aufholen, Herr Quaschning?

Welche Möglichkeiten hat Deutschland bei den Erneuerbaren Energiequellen? Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, zeigt auf, wie man unsere deutsche Energieversorgung auf ganz andere Füße stellen kann. Von Thomas Prinzler

Das Pariser Klimaabkommen liest sich eindeutig: Wenn Deutschland in 15 Jahren klimaneutral werden möchte, dann geht das nur auf Basis Erneuerbarer Energien, betont Volker Qauschning. Man müsse sehen, was man hierzulande dann für Potentiale habe. "Es gebe ja einen ganzen Blumenstrauße", sagt der Energieexperte. Da wären Biomasse, Wasserkraft, Erdwärme, aber der überwiegende Teil müsse aus der Photovoltaik- und Windenergie kommen, "weil da habe man einfach den Platz", so Quaschning.

Geringe Akzeptanz für Windräder an Land



Allerdings wollen viele Bürger die Windräder nicht in ihrem Vorgarten stehen haben. Quaschning plädiert für einen Ausbau der Offshore-Windparks auf der Nordsee. Man könne aber nicht auf das Land verzichten, denn man müsse die Zahl der Windanlagen zukünftig verdoppeln. "Das ist eine große Herausforderung“, sagt Quaschning. Auch bezüglich der Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung. Da habe man in der Vergangenheit auch viel falsch gemacht.